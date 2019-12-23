Чуть больше 3 тонн масла украла из колонии заместительница начальника

Громкий коррупционный скандал накрыл ИК №13, расположенную в городе Нижний Тагил, Свердловской области.

Главными фигурантами уголовного дела там стали замначальника колонии (теперь уже "экс") по хозчасти и ее сожитель.

Как рассказала журналистам Марина Канатова, старший помощник прокурора региона, бывшая замначальника колонии обвиняется по статье "растрата", а ее сожитель — по статье "пособничество в покушении на растрату"".

Как следует из материалов уголовного дела, обвиняемая дважды вывозила с территории "излишки подсолнечного масла", которые непонятно как образовались в столовой ИК, и продавала их по сходной цене местному предпринимателю. За 902,2 кг масла женщина "выручила" чуть более 60 тысяч рублей.

Успех предприятия "вскружил голову" и замначальника колонии решила таким же способом продать еще 2,5 тонны масла. На этот раз ущерб от ее "предпринимательской деятельности" составил 96 тысяч.

Теперь экс-завхоз ИК№13 ждет суда.

Справка: ИК №13 — колония общего режима, где сидят бывшие полицейские, прокуроры и судьи, совершившие преступления.