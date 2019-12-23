Больше 60 машин столкнулись в Вирджинии из-за тумана

Более 60 автомобилей столкнулись из-за сильного тумана на автостраде в американском штате Вирджиния в воскресенье.

Сообщений о смертельных случаях в результате катастрофы на федеральной автостраде близ Уильямсбурга не поступало, однако более 50 человек получили ранения, двое из них — тяжелые.

По предварительным данным, основными факторами, приведшими к столкновению, стали туман и обледенение дорожного полотна.

Массовое столкновение

Авария произошла около 08:00 (13:00 мск) 22 декабря. На снимках с места происшествия видна масса смятых автомобилей, врезавшихся друг в друга вдоль участка дороги. Чтоб спасти раненых, заблокированных в своих машинах, спасателям пришлось пробираться среди столкнувшихся автомобилей.

Как рассказал один из водителей, он уже начал замедлять движение из-за густого тумана, когда въехал в аварийную зону.

"А через мгновение я вижу, как машины просто начинают нагромождаться друг на друга", — добавил он.

Его жена, которая ехала в отдельном автомобиле, попала в аварию, но серьезно не пострадала.