Более 60 автомобилей столкнулись из-за сильного тумана на автостраде в американском штате Вирджиния в воскресенье.
Сообщений о смертельных случаях в результате катастрофы на федеральной автостраде близ Уильямсбурга не поступало, однако более 50 человек получили ранения, двое из них — тяжелые.
По предварительным данным, основными факторами, приведшими к столкновению, стали туман и обледенение дорожного полотна.
Авария произошла около 08:00 (13:00 мск) 22 декабря. На снимках с места происшествия видна масса смятых автомобилей, врезавшихся друг в друга вдоль участка дороги. Чтоб спасти раненых, заблокированных в своих машинах, спасателям пришлось пробираться среди столкнувшихся автомобилей.
Как рассказал один из водителей, он уже начал замедлять движение из-за густого тумана, когда въехал в аварийную зону.
"А через мгновение я вижу, как машины просто начинают нагромождаться друг на друга", — добавил он.
Его жена, которая ехала в отдельном автомобиле, попала в аварию, но серьезно не пострадала.
О человеке, который устроил эту бойню и сам был убит ответным огнем силовиков, известно немного. 39 лет. Проживал вдвоем с матерью. Она рассказала о сыне журналистам.