Метель на трассе убивает: два ДТП в Тюменской области

В воскресенье сразу два ДТП со смертельными исходами произошли в Тюменской области.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 22 декабря в Исетском районе на автодороге Курган-Тюмень столкнулись две "Нивы". Водитель одной из них хотел обогнать дорожную технику и выехал на встречную полосу движения, где и столкнулся с другим автомобилем.

"От удара встречную "Ниву" отбросило на лопату автогрейдера, а затем в столб. Водитель этой машины, мужчина 57-ми лет, скончался на месте", —

— говорится в сообщении.

Второе ДТП произошло в Заводоуковском районе, на федеральной трассе Тюмень-Омск. Там столкнулись "Нива" и Mitsubishi Lancer. Водитель одной из машин, совершая обгон, за метелью не увидел встречное авто. Мужчина, находившийся за рулем "Нивы" на месте.

Сотрудники ГИБДД особо отмечают, что в обоих случаях вина водителей в том, что они не учли погодные условия — в Тюменской области "трассы окутаны снегом". Видимость в метель на дорогах практически нулевая.

Фото: пресс-служба УМВД по Тюменской области