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Источник Правда.Ру

70% жителей Новороссийска остались без воды

Происшествия

Около 70% жителей Новороссийска остались без доступа к водоснабжению из-за аварии на Троицком водопроводе. Об этом представители муниципального унитарного предприятия "Водоканал" Новороссийска сообщили ТАСС. Местные власти организовали для горожан подвод воды.

В администрации Крымского района Кубани сообщили, что на месте происшествия ведутся восстановительные работы. Сообщается, что помимо Новороссийска Троицкий водопровод обслуживает также курортный город Геленджик. Сейчас около 30% жителей Новороссийска получают воду из Неберджаевского водохранилища, остальные горожане отключены от водоснабжения.

В городе проживает около 270 тысяч человек. Власти Геленджика сообщили, что в город все еще поступает вода. Последствия аварии планируют ликвидировать в течение суток.

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