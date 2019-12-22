70% жителей Новороссийска остались без воды

Около 70% жителей Новороссийска остались без доступа к водоснабжению из-за аварии на Троицком водопроводе. Об этом представители муниципального унитарного предприятия "Водоканал" Новороссийска сообщили ТАСС. Местные власти организовали для горожан подвод воды.

В администрации Крымского района Кубани сообщили, что на месте происшествия ведутся восстановительные работы. Сообщается, что помимо Новороссийска Троицкий водопровод обслуживает также курортный город Геленджик. Сейчас около 30% жителей Новороссийска получают воду из Неберджаевского водохранилища, остальные горожане отключены от водоснабжения.

В городе проживает около 270 тысяч человек. Власти Геленджика сообщили, что в город все еще поступает вода. Последствия аварии планируют ликвидировать в течение суток.