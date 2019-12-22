В Приморье в массовой драке участвовали около 30 рыбаков

В бухте Средняя Приморского края произошла массовая драка рыбаков, в которой участвовали около 30 человек. Это произошло после того, как один из рыбаков начал кататься на катере с воздушной подушкой. Другие рыбаки начали делать ему замечания и говорить, что он распугает всю рыбу. Однако на предостережения мужчина не реагировал.

"Градус недовольства у рыбаков нарастал, и после очередного проигнорированного замечания толпа пошла в сторону катера, чтобы разобраться в том, почему их слова остались без ответа", - сообщил портал "Восток Медиа".

По неподтвержденной информации водитель катера находился в состоянии алкогольного опьянения. На данный момент неизвестно, задействовались ли правоохранительные органы для урегулирования конфликта. О пострадавших также не сообщалось.