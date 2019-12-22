В Омской области обрушилось 4-этажное здание на территории местного комбикормового завода. Пресс-служба регионального управления МЧС сообщила об одном погибшем и одном пострадавшем. По последней информации, частично обрушились три из четырех этажей.
Пострадавший был госпитализирован. Сейчас он находится в тяжелом состоянии. На месте происшествия работают восемь единиц техники и 31 спасатель.
О человеке, который устроил эту бойню и сам был убит ответным огнем силовиков, известно немного. 39 лет. Проживал вдвоем с матерью. Она рассказала о сыне журналистам.