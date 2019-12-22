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В Омской области обрушилось здание. Один человек погиб

Происшествия

В Омской области обрушилось 4-этажное здание на территории местного комбикормового завода. Пресс-служба регионального управления МЧС сообщила об одном погибшем и одном пострадавшем. По последней информации, частично обрушились три из четырех этажей.

Пострадавший был госпитализирован. Сейчас он находится в тяжелом состоянии. На месте происшествия работают восемь единиц техники и 31 спасатель.

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