В Австралии от жары плавятся дороги

Температура в Австралии достигла исторического максимума. В Порт-Огасте, небольшом городе на юге страны, асфальт начал таять на нескольких дорогах.

На прошлой неделе Стю Пенгелли, житель города Перта, приготовил полтора килограмма свинины внутри своего старого автомобиля, показав, что оставлять детей и животных внутри припаркованных машин невероятно опасно. В какой-то момент температура в салоне достигла 81 градуса.

В четверг была зарегистрирована температура в 49,9 градуса — при том, что официально самая высокая температура в Австралии за всю историю метеонаблюдений — 50,7 градусов Цельсия.

Премьер-министр страны прервал свой отпуск и вернулся в охваченную пожарами страну после всеобщего возмущения, напоминает "Правда.Ру".