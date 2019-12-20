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Жену американского разведчика обвинили в смерти подростка в Англии

Происшествия » Человеческий фактор

В Великобритании американке предъявят обвинение в причинении смерти подростку-мотоциклисту Гарри Данну в результате опасного вождения.

Инцидент произошёл в августе этого года в графстве Нортгемптоншир. 19-летний Гарри умер после того, как его мотоцикл столкнулся с автомобилем американки Энн Сакулас возле базы ВВС "Кротон", где ее муж Джонатан работал офицером разведки. Вскоре после этого миссис Сакулас покинула страны, пользуясь дипломатической неприкосновенностью, несмотря на то, что проходила как подозреваемая по делу о гибели Данна.

Королевская прокуратура заявила, что начала процедуру экстрадиции через Министерство внутренних дел. В свою очередь официальные лица США осудили действия британцев, полагая, что экстрадиция лица, имевшего в момент возможного правонарушения дипломатически иммунитет, создаст опасный прецедент. Адвокат Сакулас сказал, что она не вернется в Великобританию.

"Энн не вернется добровольно в Великобританию, чтобы столкнуться с возможностью тюремного заключения за то, что было ужасным, но непреднамеренным несчастным случаем", — заявил он.

При этом он подчеркнул, что его клиентка всячески сотрудничает со следствием и готова содействовать сохранению памяти о Данне.

Темы дтп отношения великобритании и сша дипломатическая неприкосновенность
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