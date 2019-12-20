Полицейский в Карелии покончил с собой

Причины самоубийства полицейского из Карелии проверят его коллеги. В четверг он не вышел на работу, а в пятницу обнаружили его тело.

34-летний Дмитрий Перфильев занимал должность замначальника ОМВД Кемского района. У мужчины остались жена и две дочери. Что могло довести его до суицида, пока неясно.

Обстоятельства трагедии будут расследованы, сообщила пресс-служба регионального МВД.

В своё время Франция столкнулась с настоящей волной самоубийств полицейских, напоминает "Правда.Ру".