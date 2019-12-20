Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Источник Правда.Ру

Полицейский в Карелии покончил с собой

Происшествия » Человеческий фактор

Причины самоубийства полицейского из Карелии проверят его коллеги. В четверг он не вышел на работу, а в пятницу обнаружили его тело.

34-летний Дмитрий Перфильев занимал должность замначальника ОМВД Кемского района. У мужчины остались жена и две дочери. Что могло довести его до суицида, пока неясно.

Обстоятельства трагедии будут расследованы, сообщила пресс-служба регионального МВД.

В своё время Франция столкнулась с настоящей волной самоубийств полицейских, напоминает "Правда.Ру".

карелия полицейский самоубийство
Актуальная аналитика
Декабрь
21 декабря: "Потемкин", СНГ и календарь майя
Газ
"Третья сила" попытается помешать транзиту газа через Украину
Федеральные
Выборы 2024 будут по схеме: "Медведев-2 плюс Путин - лидер нации"
Последние материалы
Выявлена связь между изменениями мозга и подростковым пьянством
Хирурга заподозрили в изнасиловании 349 детей во Франции
Немецкие специалисты выяснили, что происходит с сердцем в старости
Трамп ответил изданию, призывающему отстранить его от должности
В Твери на 75-летнюю пенсионерку упала автобусная остановка
Российская туристка получила травмы при морской аварии в Таиланде
Полицейский в Карелии покончил с собой
Гастроэнтеролог предупредил об опасности шампанского
Два круизных лайнера столкнулись в Карибском море
Тегеран призвал Токио на помощь в противостоянии с США
Популярное
Шоу-бизнес
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате

Фильм "Тот самый концерт", который был снят на основе юбилейного концерта Аллы Пугачевой, провалился в прокате.

Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
О Евгении Манюрове - стрелке с Лубянки - рассказала его мать
Общество
О Евгении Манюрове - стрелке с Лубянки - рассказала его мать
Единая Россия
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
Общество
Зять Ельцина раскрыл, кто помог Путину стать президентом
Соломон Соловьев Генераторы, запускающие жизнь - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Елка Победы. Хоровод у Вечного огня Василий Амирджанов Руслан Веснянко "Нормандский формат": продолжение следует? Руслан Веснянко
Комментарии
"Дело говоришь, Влад!": американцы комментируют слова Путина
"Дело говоришь, Влад!": американцы комментируют слова Путина
Эксперт объяснил причину бедности россиян на фоне богатства олигархов
"Третья сила" попытается помешать транзиту газа через Украину
О Евгении Манюрове - стрелке с Лубянки - рассказала его мать
Блогер Лена Миро высмеяла молодую жену Петросяна
России отдали клубный чемпионат мира по пляжному футболу
Эксперт: американские СМИ худшие лжецы, чем Трамп
Вместо Пугачевой зрители увидят на "Голубом огоньке" Ротару
Педиатр назвала полезные продукты, которые могут навредить малышам
О Евгении Манюрове - стрелке с Лубянки - рассказала его мать
О Евгении Манюрове - стрелке с Лубянки - рассказала его мать
О Евгении Манюрове - стрелке с Лубянки - рассказала его мать
О Евгении Манюрове - стрелке с Лубянки - рассказала его мать
Выборы 2024 будут по схеме: "Медведев-2 плюс Путин - лидер нации"
О Евгении Манюрове - стрелке с Лубянки - рассказала его мать
О Евгении Манюрове - стрелке с Лубянки - рассказала его мать
О Евгении Манюрове - стрелке с Лубянки - рассказала его мать
Киркоров объяснил причину своего долга по ипотеке
Эксперт: американские СМИ худшие лжецы, чем Трамп
О Евгении Манюрове - стрелке с Лубянки - рассказала его мать
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ