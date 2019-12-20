Два круизных лайнера компании Carnival Cruise Line столкнулись в пятницу у берегов мексиканского острова Косумель.
Небольшой остров в Карибском море является популярным местом отдыха туристов. Во время маневров в порту лайнер Carnival Glory врезался в также пытавшийся причалить Carnival Legend.
Фото и видео столкновения выложили многие пользователи соцсетей, большинство из которых наблюдали за ним также с борта круизных кораблей.
"Теперь он врежется в нас!" — в ужасе восклицает один из очевидцев.
В Twitter Carnival Cruise Line сообщается, что сейчас идёт оценка ущерба, нанесённого обоим кораблям. Единственный пострадавший получил лёгкую травму при эвакуации из корабельной столовой.
"Мы посоветовали гостям с обоих кораблей наслаждаться днём, который они проведут на Косумеле" — заявили в компании.
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