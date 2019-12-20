Два круизных лайнера столкнулись в Карибском море

Два круизных лайнера компании Carnival Cruise Line столкнулись в пятницу у берегов мексиканского острова Косумель.

Небольшой остров в Карибском море является популярным местом отдыха туристов. Во время маневров в порту лайнер Carnival Glory врезался в также пытавшийся причалить Carnival Legend.

Фото и видео столкновения выложили многие пользователи соцсетей, большинство из которых наблюдали за ним также с борта круизных кораблей.

"Теперь он врежется в нас!" — в ужасе восклицает один из очевидцев.

В Twitter Carnival Cruise Line сообщается, что сейчас идёт оценка ущерба, нанесённого обоим кораблям. Единственный пострадавший получил лёгкую травму при эвакуации из корабельной столовой.