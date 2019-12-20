Сотрудник правоохранительных органов, получивший ранение в перестрелке на Большой Лубянке 19 декабря, скончался в больнице. Таким образом число жертв атаки возросло до двух, не считая самого стрелка.
О смерти пострадавшего сообщила вечером пятницы представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Она также подтвердила личность стрелка — как и сообщала "Правда.Ру", это житель подмосковного Подольска Евгений Манюров.
Расследование случившегося продолжается. Версии мотивов убийцы пока не обнародованы.
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