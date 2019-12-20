Очередное ДТП с автобусом унесло жизни четырёх человек

Ещё одна авария с участием автобуса произошла в России. Под Оренбургом грузовик столкнулся с автобусом, перевозившим вахтовиков в Самару.

Трагедия произошла в пятницу около 18:30 по московскому времени, сообщает ГИБДД. Грузовой "мерседес" выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. В результате водитель и трое из восьми пассажиров автобуса погибли, пятеро остальных сейчас находятся в больнице в тяжёлом состоянии.

Число аварий с участием автобусов в России возросло в 2019 на 12%, напоминает "Правда.Ру".