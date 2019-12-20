Журналистка пострадала при расследовании истории Евгения Манюрова

Журналистка интернет-СМИ "Baza" Анна Никитина утверждает, что её ударил полицейский, когда она беседовала с матерью Евгения Манюрова. Никитина планирует жаловаться.

Как рассказал исполнительный директор "Baza" Никита Могутин, журналистка уже сняла побои в травмпункте.

По словам Никитиной, она беседовала с матерью предполагаемого стрелка, когда в квартиру пришла полиция с обыском. Один из правоохранителей ударил при этом журналистку.

Также, как сообщается, Никитина может быть вызвана как свидетельница по делу о перестрелке на Большой Лубянке.

"Правда.Ру" уже публиковала выдержки из беседы с матерью человека, который, возможно, открыл огонь по сотрудникам ФСБ 19 декабря.