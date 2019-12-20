Сомали сталкивается с самым серьёзным нашествием саранчи за последние 25 лет, но некоторые люди превращают пустынных насекомых в вкусные блюда.
Местные СМИ сообщают, что жители города Ададо в центральной части Сомали жарят саранчу и едят ее с рисом и макаронами. Кое-кто считает, что насекомые обладают целебными свойствами.
Некоторые жители призывают местные рестораны ввести блюда из саранчи.
Нашествие насекомых, затронувшее части Сомали и Эфиопии, уничтожило весьма значительную часть посевов. Продовольственной безопасность в регионе находится под серьёзной угрозой, заявила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.
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