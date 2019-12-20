Нашествие саранчи грозит Сомали гуманитарной катастрофой

Сомали сталкивается с самым серьёзным нашествием саранчи за последние 25 лет, но некоторые люди превращают пустынных насекомых в вкусные блюда.

Местные СМИ сообщают, что жители города Ададо в центральной части Сомали жарят саранчу и едят ее с рисом и макаронами. Кое-кто считает, что насекомые обладают целебными свойствами.

Некоторые жители призывают местные рестораны ввести блюда из саранчи.

Угроза голода

Нашествие насекомых, затронувшее части Сомали и Эфиопии, уничтожило весьма значительную часть посевов. Продовольственной безопасность в регионе находится под серьёзной угрозой, заявила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.