Родителей-веганов обвинили в убийстве после гибели годовалого сына

Пара веганов в штате Флорида была обвинена в убийстве первой степени после того, как их 18-месячный сын умер от голода, так как его кормили лишь овощами и фруктами.

Райан Патрик О'Лири, 30 лет, и Шейла О'Лири, 35 лет, проживающие в городе Кейп-Коралл, также были обвинены в жестокости по отношению к ребёнку и ненадлежащем уходе.

Согласно полицейскому отчёту, на момент смерти их 18-месячный сын весил всего восемь килограммов — нормальная масса тела ребёнка в семь месяцев!

Мать сама вызвала службу экстренной помощи в сентябре, когда обнаружила, что младенец холодный и не дышит. Прибывшие медики констатировали смерть ребёнка.

Супруги О'Лири объяснили правоохранительным органам, что они веганы и питаются исключительно сырыми фруктами и овощами. К той же диете они пытались приучить и ребёнка.