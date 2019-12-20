Водитель сгорел при столкновении двух бензовозов под Кемерово

Два бензовоза столкнулись утром в Кемеровской области. Авария вызвала разлив и возгорание топлива.

Столкновение произошло около деревни Опарино на трассе "Сибирь". Один из автомобилей перевернулся, его водитель не смог выбраться из пылающей автомашины и сгорел заживо.

Полиции пришлось перекрыть движение по трассе. Экстренные службы борются с огнём.

А вчера в Австралии добровольцы-пожарные погибли в ДТП, не связанном с пожарами, напоминает "Правда.Ру".