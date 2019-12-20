Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Тонну красной икры незаконно реализовали в Иркутске

Происшествия

Благодаря разработанной Россельхознадзором системе "Меркурий", которая отслеживает перемещения пищевой продукции, в Иркутске выявлено 996 килограмм незаконно продававшейся красной икры.

Об этом сегодня сообщает пресс-служба регионального Управления Россельхознадзора.

Как установили в ведомстве, икра горбуши была произведена на Камчатке. Продукт, в расфасовке по 12 кг, привез в Иркутск предприниматель, который, согласно ЕГРИП "закрылся" в июне 2019 года. Бизнесмен перефасовал рыбный деликатес в пол-литровые емкости, в процессе чего икра горбуши волшебным образом трансформировалась в "икру лососевых рыб". Изменились сроки производства и годности продукта.

А потом чудо-икра поступила в продажу в магазин, расположенный по тому же адресу, где ранее была закрывшаяся летом фирма.

Согласно оформленным в системе "Меркурий" ветеринарным сертификатам, все "трансформации" заняли 20 минут. После этого красная икра, как написано в сообщении, "была реализована в магазинах Иркутской области".

Сейчас делом о "простом икорном колдовстве" занимается УБЭП по Иркутской области.

Темы убэп иркутск меркурий красная икра россельхознадзор
Актуальная аналитика
Формула небес
Генераторы, запускающие жизнь - Гороскоп дня
Здоровье и профилактика
Краснеет лицо: почему и что делать
Первая помощь
Как избавиться от синяка в домашних условиях
Новости Все >
«Дело говоришь, Влад!» - американцы комментируют слова Путина
Тонну красной икры незаконно реализовали в Иркутске
О Евгении Манюрове - стрелке с Лубянки - рассказала его мать
Какие последствия может иметь стрельба на Лубянке
Кто он – стрелок с Лубянки
Трамп потребовал начать расследование импичмента в Сенате
В России впервые осужден владелец пиратской сети онлайн-кинотеатров
Материалы по импичменту Трампа пока в Сенат "не пойдут". Почему?
Врезался в "Ролс-Ройс" и отдал квартиру житель Челябинска
Запад очень хочет управлять Украиной за счет России
Последние материалы
«Дело говоришь, Влад!» - американцы комментируют слова Путина
Тонну красной икры незаконно реализовали в Иркутске
О Евгении Манюрове - стрелке с Лубянки - рассказала его мать
Какие последствия может иметь стрельба на Лубянке
Кто он – стрелок с Лубянки
Трамп потребовал начать расследование импичмента в Сенате
В России впервые осужден владелец пиратской сети онлайн-кинотеатров
Материалы по импичменту Трампа пока в Сенат "не пойдут". Почему?
Врезался в "Ролс-Ройс" и отдал квартиру житель Челябинска
Запад очень хочет управлять Украиной за счет России
Популярное
Шоу-бизнес
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате

Фильм "Тот самый концерт", который был снят на основе юбилейного концерта Аллы Пугачевой, провалился в прокате.

Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
Единая Россия
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
Общество
Зять Ельцина раскрыл, кто помог Путину стать президентом
Шоу-бизнес
Полный провал: люди не хотят смотреть фильм Пугачевой
Соломон Соловьев Генераторы, запускающие жизнь - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Елка Победы. Хоровод у Вечного огня Василий Амирджанов Руслан Веснянко "Нормандский формат": продолжение следует? Руслан Веснянко
Комментарии
Распространенные ошибки квартиросъемщиков
В Подмосковье направят 176 млн рублей на работу с бездомными животными
Какие последствия может иметь стрельба на Лубянке
Экономику России нужно срочно переориентировать
Эксперт объяснил причину бедности россиян на фоне богатства олигархов
Украинский телеведущий предложил истребить русскоязычных детей
В Подмосковье направят 176 млн рублей на работу с бездомными животными
В городе Шахты Ростовской области 25 человек отравились роллами
Елка Победы. Хоровод у Вечного огня
Швейцария откроет торговый канал с Ираном
Стрелок с Лубянки нейтрализован спецслужбами
Пенсионной реформой власть разорвала общественный договор с народом
В Подмосковье направят 176 млн рублей на работу с бездомными животными
В городе Шахты Ростовской области 25 человек отравились роллами
Японские специалисты нашли ген, который отвечает за забывчивость
Эксперт объяснил причину бедности россиян на фоне богатства олигархов
Путин предложил журналистам больше узнать про бизнес "дочерей"
СМИ сообщают о перестрелке у здания ФСБ в Москве
Меркель: Германия не будет вводить контрсанкции по "Северному потоку-2"
Атака на 75-летие Победы будет "беспрецедентно грязной"
В Китае хотят создать "искусственное солнце"
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ