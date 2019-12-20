Благодаря разработанной Россельхознадзором системе "Меркурий", которая отслеживает перемещения пищевой продукции, в Иркутске выявлено 996 килограмм незаконно продававшейся красной икры.
Об этом сегодня сообщает пресс-служба регионального Управления Россельхознадзора.
Как установили в ведомстве, икра горбуши была произведена на Камчатке. Продукт, в расфасовке по 12 кг, привез в Иркутск предприниматель, который, согласно ЕГРИП "закрылся" в июне 2019 года. Бизнесмен перефасовал рыбный деликатес в пол-литровые емкости, в процессе чего икра горбуши волшебным образом трансформировалась в "икру лососевых рыб". Изменились сроки производства и годности продукта.
А потом чудо-икра поступила в продажу в магазин, расположенный по тому же адресу, где ранее была закрывшаяся летом фирма.
Согласно оформленным в системе "Меркурий" ветеринарным сертификатам, все "трансформации" заняли 20 минут. После этого красная икра, как написано в сообщении, "была реализована в магазинах Иркутской области".
Сейчас делом о "простом икорном колдовстве" занимается УБЭП по Иркутской области.
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