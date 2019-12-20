Тонну красной икры незаконно реализовали в Иркутске

Благодаря разработанной Россельхознадзором системе "Меркурий", которая отслеживает перемещения пищевой продукции, в Иркутске выявлено 996 килограмм незаконно продававшейся красной икры.

Об этом сегодня сообщает пресс-служба регионального Управления Россельхознадзора.

Как установили в ведомстве, икра горбуши была произведена на Камчатке. Продукт, в расфасовке по 12 кг, привез в Иркутск предприниматель, который, согласно ЕГРИП "закрылся" в июне 2019 года. Бизнесмен перефасовал рыбный деликатес в пол-литровые емкости, в процессе чего икра горбуши волшебным образом трансформировалась в "икру лососевых рыб". Изменились сроки производства и годности продукта.

А потом чудо-икра поступила в продажу в магазин, расположенный по тому же адресу, где ранее была закрывшаяся летом фирма.

Согласно оформленным в системе "Меркурий" ветеринарным сертификатам, все "трансформации" заняли 20 минут. После этого красная икра, как написано в сообщении, "была реализована в магазинах Иркутской области".

Сейчас делом о "простом икорном колдовстве" занимается УБЭП по Иркутской области.