В Австралии погибли волонтёры, боровшиеся с лесными пожарами

Двое добровольцев, помогавших бороться с лесными пожарами в Австралии, погибли в результате ДТП к юго-западу от Сиднея.

Официальные лица сообщили, что их автомобиль в четверг вечером врезался в дерево и скатился с дороги, убив водителя и переднего пассажира. Еще трое добровольцев, находившихся в машине, получили ранения в результате аварии.

Они были частью конвоя, дежурившего на передней линии интенсивного пожара около деревни Бакстон, сообщают местные СМИ.

"Это совершенно опустошающая новость в конце и без того тяжёлого дня и не менее тяжёлого сезона пожаров", — говорится в заявлении местной пожарной службы.

Ранее в тот же день три пожарных получили серьезные ожоги при тушении особенно яростного пламени в соседнем городе Барго.

По меньшей мере шесть человек погибли и сотни домов были разрушены в Австралии в последние месяцы из-за лесных пожаров.