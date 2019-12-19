Трое протестующих против дискриминационного закона убиты в Индии

Три человека погибли и тысячи были задержаны в Индии в ходе демонстраций против спорного нового закона о гражданстве.

Акции протеста длятся уже несколько дней. Десятки тысяч человек вышли в четверг на улицы городов по всей стране, несмотря на приказ полиции, строго воспрещающий более чем четырем людям собираться в одном месте.

Два человека погибли в городе Мангалор после того, как правоохрантели открыли огонь по демонстрантам, предположительно пытавшимся поджечь полицейский участок. Полиция официально ожидает результатов вскрытия, чтоб назвать причину смерти протестующих.

Еще один человек погиб в городе Лакхнау, где ранее в тот же день произошли ожесточенные столкновения между демонстрантами и полицией.

Протесты продолжаются, несмотря на массовые аресты и жёсткую реакцию полицейских. В Мумбаи ожидается, что к митингующим присоединятся кинематографисты Болливуда.

Индийцы против дискриминации

Активисты подчеркивают, что на улицы вышли люди самого разного общественного положения и этнического происхождения, что доказывает, что подавляющее большинство индийцев выступает против дискриминационного законодательства.

Закон, о котором идёт речь, предлагает амнистию нелегальным мигрантам из Пакистана, Бангладеш и Афганистана… но только если они не мусульмане. Особенно проблематичным его делает то, что власти выступили с этой инициативой почти одновременно с планом опубликовать общенациональный реестр граждан, из которого будут исключены все, кто не сможет документально подтвердить, что его предки жили в Индии.

Таким образом миллионы людей могут в одночасье превратиться в нелегалов. Не-мусульмане при этом будут защищены от проблем законом о гражданстве, а вот приверженцев ислама власти смогут массово высылать из страны.