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Семью организаторов массового убийства осудили на Филиппинах

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

На Филиппинах состоялся суд над семьёй Ампатуан, организаторами печально знаменитой резни в Магинданао в 2009 году. Основные фигуранты дела были признаны виновными.

Длившееся десять лет судебное разбирательство называли проверкой для юридической системы Филиппин.

Резня в Магинданао

Семья Ампатуан — одна из самых влиятельных на Филиппинах и многие годы её члены практически единолично занимали все властные посты в провинции Минданао. В 2009 году Исмаэль Мангуададату, не входящий в этот клан, решил выдвинуть свою кандидатуру на выборы губернатора.

23 ноября 2009 года автоколонна его сторонников отправилась, чтобы зарегистрировать Мангуададату в качестве кандидата. Ни он сам, ни его родственники-мужчины не решились появиться во владениях политических противников, опасаясь нападения, но жена кандидата и его сёстры возглавили колонну, полагая, что женщины будут в безопасности. Кроме того, колонну сопровождало большое количество журналистов.

Конвой в полном составе был похищен приспешниками семьи Ампатуан вблизи одноимённого города. Людей загнали на холм и расстреляли, позже их тела были обнаружены в братской могиле. Жертвами резни стали 58 человек, включая 34 представителя прессы, что делает это событие крупнейшим в истории убийством журналистов.

"В мою жену выстрелили 17 раз. Стреляли в грудь, в интимные места. Я не могу об этом просто забыть", — заявил Исмаэль Мангуададату.

Приговор организаторам преступления

Пять членов клана, в том числе братья Андал Ампатуан-младший и Залди Ампатуан, были приговорены к пожизненному заключению. Третий брат был оправдан. Три других члена клана — Анвар Ампатуан старший, Анвар Ампатуан младший и Анвар Саджид Ампатуан -  также были признаны виновными.

Непосредственные исполнители преступления были приговорены к тюремному заключению на срок от шести до десяти лет.

Еще около 80 подозреваемых остаются на свободе, в том числе сотрудники полиции и члены клана Ампатуан.

Семья Ампатуан полностью отрицает обвинения и планирует обжаловать приговор.

При этом наблюдатели отмечают, что связи клана серьёзно мешают расследованию и объективному судебному разбирательству. По меньшей мере четыре свидетеля были убиты прежде, чем смогли дать показания.

Темы филиппины магинданао журналисты резня в ампатуане массовое убийство исмаэль мангуададату
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