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Пять человек погибли при строительстве метро в Ташкенте

Происшествия » Человеческий фактор

Тело ещё одного метростроевца извлекли из-под завала в Ташкенте. Таким образом число жертв обрушения грунта в столице Узбекистана возросло до пяти.

Несчастье произошло утром среды, 18 декабря. Около 250 кубометров грунта обрушилось на строителей, работавших над новым участком ташкентского метрополитена.

Причиной катастрофы, как сообщается, стали обильные осадки в Узбекистане, подмывшие почву. Правительственная комиссия по этому вопросу определит, кто несёт ответственность за произошедшее. Она также должна оказать помощь семьям жертв завала в метро.

Могут ли под грунтом оставаться ещё тела, пока не сообщается.

ташкент узбекистан метрополитен
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