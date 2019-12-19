Протесты вспыхнули в Испании после футбольного матча

Фанаты "Барселоны" и просто энтузиасты независимости Каталонии устроили беспорядки во время футбольного матча 18 декабря. Как минимум 12 человек пострадали в столкновениях с полицией.

Матч "Барселоны" с "Реалом Мадрид" откладывался с октября из-за неспокойной обстановки в регионе. Власти боялись не зря: конфликты с силами правопорядка начались раньше, чем завершилась борьба на футбольном поле.

В отличие от большинства беспорядков во время матчей, эти не были вызваны разочарованием фанатов в судьбе любимой команды. Напротив, даже люди на трибунах поднимали плакаты, призывающие правительство Испании "сесть и поговорить" о возможном отделении Каталонии и требующие проведения референдума.

Матч или митинг

Эти плакаты заранее подготовили активисты подпольного движения "Tsunami Democràtic" ("Демократическое Цунами"), которое испанские власти рассматривают как преступную организацию. В "Твиттере" оно обещало предоставить фанатам "Барселоны" 100 тысяч таких плакатов.

Одновременно снаружи барселонского стадиона "Камп Ноу", где проходил матч, собралась многотысячная толпа. Протестующие скандировали "за независимость" и "свободу политзаключённым" и поджигали мусорные урны.

Полиция разгоняла толпу с применением спецсредств, сообщается по меньшей мере о дюжине пострадавших.

Итоги матча

Тем временем "Барселона" и "Реал Мадрид" сыграли вничью, футбольный матч закончился с нулевым счётом. Таким образом, "Барселона" остаётся на вершине турнирной таблицы национального чемпионата.