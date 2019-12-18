Военная прокуратура возбудила дело о доведении солдата до самоубийства

Уголовное дело возбуждено военной прокуратурой по факту смерти солдата срочной службы на железнодорожной станции Иркутск-Сортировочный.

ЧП произошло вечером 11 декабря в 18 часов по местному времени (13 — мск).

Напомним, как рассказывала "Правда.ру", военнослужащий одной из частей Западного военного округа погиб, находясь в составе военного караула, сопровождавшего поезд с грузом.

"По предварительным данным, военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью, в результате неосторожного обращения с оружием при нахождении на посту в составе караула по охране и сопровождению воинских грузов", — спустя пару часов опубликовали все СМИ сообщение пресс-службы ВО.

Военная прокуратура вместе со специально созданной комиссией от правоохранительных органов Иркутска начала расследование. По его результатам, как сообщил сегодня Александр Антюфеев, военный прокурор ЦВО, возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства".

Что могло произойти и какая "дедовщина" заставила 20-летнего парня нажать на курок даже не в части, а на платформе железнодорожного вагона? И куда смотрели "ответственные лица", назначившие человека, у которого, возможно, были серьезные психологические проблемы, в караул с оружием?

Или история с Рамилем Шамсутдиновым никого и ничему не научила? Этот солдат убил себя. А ведь мог бы и с обидчиками (если следствие докажет, что таковые были) поквитаться.