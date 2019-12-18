Архитектор из США погибла под рухнувшим фасадом

Американский архитектор Эрика Тишман погибла в Нью-Йорке во вторник. На женщину обвалилась часть ветхого фасада 17-этажного дома вблизи Таймс-Сквер.

Компания-владелец здания ранее уже была оштрафована за его аварийное состояние, но мер к ремонту фасада, по всей видимости, не приняла. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Среди наиболее известных проектов Эрики Тишман - относящиеся к бизнес-империи нынешнего президента США небоскрёбы-побратимы в Джерси-Сити, Trump Plaza и Trump Bay Street.

В Южной Корее прогуливавшийся с семьёй человек был убит падающим с 20-го этажа студентом, приземлившимся прямо на него, напоминает «Правда.Ру».