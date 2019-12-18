Очередная авария с автобусом произошла в Карелии, 13 человек пострадало

Очередное ДТП со смертельным исходом произошло с автобусом в России. На сей раз авария случилась на трассе «Кола» в Карелии.

Легковой «ниссан» столкнулся с автобусом около четырёх часов дня по московскому времени. Водитель автомашины погиб при аварии, его пассажир, а также пассажиры автобуса, получили травмы. Всего сообщается о 15 пострадавших.

В этом году число ДТП с участием автобусов возросло в России на 12%, напоминает «Правда.Ру». Эксперты связывают это с плохо организованной системой контроля и систематическим переутомлением водителей.