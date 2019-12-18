Более тысячи зрителей эвакуировали в среду из концертного зала "УНИКС" в Казани. Причиной стало сообщение о заложенном взрывном устройстве.
Пародист Данир Сабиров, чей концерт был прерван этим экстренным случаем, не растерялся и продолжил выступление для покинувшей зал публики прямо на улице, пока в здании действовали сапёры.
Предположительно, причиной эвакуации стало сообщение о заложенной бомбе. Было ли оно ложным — пока не сообщается.
Уже три недели крупные российские города постоянно лихорадит от ложных сообщений о заложенной взрывчатке, напоминает "Правда.Ру". Ещё не ясно, был ли этот случай ещё одним из серии таких ложных минирований.
Фильм "Тот самый концерт", который был снят на основе юбилейного концерта Аллы Пугачевой, провалился в прокате.