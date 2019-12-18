С концерта пародиста в Казани эвакуировали людей

Более тысячи зрителей эвакуировали в среду из концертного зала "УНИКС" в Казани. Причиной стало сообщение о заложенном взрывном устройстве.

Пародист Данир Сабиров, чей концерт был прерван этим экстренным случаем, не растерялся и продолжил выступление для покинувшей зал публики прямо на улице, пока в здании действовали сапёры.

Предположительно, причиной эвакуации стало сообщение о заложенной бомбе. Было ли оно ложным — пока не сообщается.

Уже три недели крупные российские города постоянно лихорадит от ложных сообщений о заложенной взрывчатке, напоминает "Правда.Ру". Ещё не ясно, был ли этот случай ещё одним из серии таких ложных минирований.