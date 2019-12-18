Жертвы ДТП с автобусом в Доминикане возвращаются в Россию

Последние российские туристы, ставшие жертвой аварии автобуса в конце ноября, вылетели из Доминиканской республики в среду, после завершения курса реабилитации.

О возвращении россиян сообщил 18 декабря Ростуризм. Путь домой для пострадавших оплатили страховая компания и туроператор.

Авария произошла 26 ноября на пути в аэропорт, напоминает "Правда.Ру". 27 из 39 пассажиров туристического автобуса получили различные травмы. Туристы, которым повезло избежать повреждений, улетели в Россию в тот же день, остальные покидали Доминиканскую республику в несколько этапов, по мере выписки из больниц.