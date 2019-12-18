Мастер из Солнечногорска похитил 1,2 миллиона рублей из банкомата

Из химкинского банкомата пропало свыше миллиона рублей. Как выяснили правоохранители, вором был специалист, ремонтирующий платёжные терминалы.

Используя свои профессиональные знания и умения мужчина из Солнечногорска присвоил деньги, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Мособласти. Причём это не первая совершённая им таким образом кража. Общая сумма похищенного составила свыше 1,2 миллионов.

Мужчина уже дал признательные показания. Он также сообщил, что часть украденных денег уже успел потратить. Подозреваемый оставлен пока на свободе под подписку о невыезде.

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