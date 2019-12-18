В Серпухове возбуждено уголовное дело после смерти задержанного

Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в Серпухове после гибели задержанного. Предположительно, он задохнулся из-за давления на грудную клетку.

Пьяного жителя Серпухова полиция задержала в местном кафе в воскресенье, когда он нарушал общественный порядок и грубо бранился. Правоохранители доставили его в отделение, но там мужчине стало плохо и к прибытию врачей он уже скончался.

По предварительным данным причиной смерти серпуховчанина стала асфиксия из-за сдавленной грудной клетки, передаёт следственное управление СК РФ по Московской области. Сейчас следователи выясняют, чьи конкретно действия повлекли смерть задержанного, идёт опрос свидетелей из числа посетителей кафе и проверка камер видеонаблюдения.

Недавно в Санкт-Петербурге аналогичные обвинения были предъявлены двум полицейским из Петербурга; предположительно, они избивали задержанного за административные правонарушения подростка ногами и дубинками.