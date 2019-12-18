Девочку, найденную в выгребной яме, возможно, пытался убить отчим

Мужчина задержан на Кубани по подозрению в нападении на дочь своей сожительницы. Предположительно, он сбросил девочку в выгребную яму после изнасилования.

Третьеклассницу едва живой нашли в выгребной яме у дома культуры хутора Родниковский 19 ноября. Несколько дней девочка была в коме, но благодаря усилиям врачей ей стало лучше, и сейчас её уже выписали из больницы.

По следам на теле жертвы следователи предположили, что она подверглась сексуальному насилию, и преступник попытался убить девятилетнюю девочку, чтоб это скрыть. В итоге правоохранители вышли на ранее судимого сожителя матери школьницы, информирует пресс-служба краевой прокуратуры.