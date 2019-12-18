ФСИН проверит колонию, где создали террористическую ячейку

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) проведёт проверку исполнительной колонии №2 (ИК-2), где, предположительно, один из заключённых создал активную террористическую ячейку.

Как сообщили в 18 декабря в Следственном комитете, в Дагестане, Краснодарском крае и Волгоградской области силовикам удалось задержать пятерых членов террористического сообщества, основная часть участников которого базируется в ИК-2 в Калмыкии.

По версии следствия, заключённый из Дагестана создал там террористическую группу в 2013 году, и за прошедшее время её приверженцами стали более ста человек, отбывавших в ИК-2 наказание. При этом руководство колонии закрывало глаза на происходящее в обмен на мзду от заключённых.

Пресс-служба ФСИН сообщила, что по итогам проверки виновные в ненадлежащем исполнении своих обязанностей сотрудники колонии будут привлечены к ответственности.