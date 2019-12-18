Житель Солнечногорска украл 1,2 миллиона рублей из банкомата

Из банкомата в подмосковных Химках было похищено свыше миллиона рублей. Преступником оказался специалист, ремонтирующий платёжные терминалы.

Пользуясь знаниями и служебным положением житель Солнечногорска и совершил кражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Мособласти. Причём это не первая совершённая им кража. Общая сумма похищенного составила свыше 1,2 миллионов.

Мужчина признался в содеянном и рассказал, что часть украденных денег уже успел потратить. Он оставлен пока на свободе под подписку о невыезде.

Недавно подмосковная полиция раскрыла нелегальный цех с использованием труда мигрантов.