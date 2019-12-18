Из банкомата в подмосковных Химках было похищено свыше миллиона рублей. Преступником оказался специалист, ремонтирующий платёжные терминалы.
Пользуясь знаниями и служебным положением житель Солнечногорска и совершил кражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Мособласти. Причём это не первая совершённая им кража. Общая сумма похищенного составила свыше 1,2 миллионов.
Мужчина признался в содеянном и рассказал, что часть украденных денег уже успел потратить. Он оставлен пока на свободе под подписку о невыезде.
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