270 тонн взрывчатки пропали с оборонного завода в Башкирии

Уголовное дело о хищении в особо крупном размере возбуждено в Стерлитамаке. По версии следствия, с завода ФКП "Авангард" пропало около 270 тонн взрывчатых веществ.

Речь идёт о порохах, которые завод должен был передать Министерству обороны. Следствие полагает, что вместо этого переработанные во взрывчатку порохи ещё в 2018 году продали на сторону. При этом при инвентаризации в апреле этого года вещества числились на складе, но фактически отсутствовали и передать их заказчику сейчас "Авангард" не способен, заявил Алексей Ершов, заместитель генерального директора предприятия.

Виновником ситуации Ершов назвал бывшего директора Азата Ибрагимова, который покинул пост в марте этого года.

Угроза безопасности?

Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с изданием "Взгляд" оценил пропажу взрывчатки в таких масштабах как угрозу национальной безопасности России. Он напомнил, что в Башкирии активно действуют ячейки запрещённой в России организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". И в этом контексте передача взрывчатых веществ неизвестной фирме вызывает особые опасения.

Леонков также отметил, что "Авангард" и раньше был замечен в несоблюдении контрактных обязательств.

Возможно, это не взрывчатка

У самого Азата Ибрагимова собственная версия событий, резко расходящаяся с заявлениями следствия и его коллег.

В первую очередь он заявил, что обсуждаемый контракт касался переработки не порохов, а баллиститного ракетного топлива, которое вообще нельзя использовать как взрывчатку. При этом ранить воспламеняющийся материал на складе нельзя — его либо сразу уничтожают, либо перерабатывают и используют в производстве, что, по словам Ибрагимова, и было сделано.

При стоимости ракетного топлива в 1 рубль за тонну оно было успешно переработано в продукцию общей стоимостью около 14 миллионов рублей, причём доходы завод получил вполне официально. Ибрагимов отметил также, что контракт с Минобороны у "Авангарда" не закрыт и потому говорить о невыполненных по нему обязательствах некорректно.

"Там такой класс опасности, что из помещения в помещение оборудование не перенести без специального разрешения", — заявил он в беседе со СМИ.

Ибрагимов считает, что данное дело возбуждено, чтоб надавить на него. Дело в том, что он продолжает бороться за кресло директора и считает, что был уволен незаконно. Срок его контракта истекает официально только 19 декабря. 25 декабря состоится суд, на котором Ибрагимов планирует отстаивать право на продление контракта.

На протяжении многих лет Ибрагимов боролся с взысканием с "Авангарда"незаконно, по его мнению, возложенного на завод долга. Своё увольнение и это уголовное дело он связывает именно с этой борьбой.