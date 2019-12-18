Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Процесс по делу многодетной семьи из Ленобласти может быть закрытым

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Заседание суда, который изберёт меру пресечения для Андрея Бовта, главы многодетной семьи из Гатчинского района, подозреваемого в сексуальном насилии над дочерью, может быть закрытым.

Об этом сообщает региональный СУ СК. Как отметили следователи, это обычная практика при рассмотрении дел, касающихся сексуальных посягательств на несовершеннолетних.

Вопрос будет рассматриваться Гатчинским городским судом.

"Время заседания ещё не назначено", — сообщает следственное управление.

Семья отшельников и отец-тиран

Напомним, в доме многодетной семьи из деревни Химози прошли обыски в понедельник. Состояние жилья оказалось крайне запущенным, а внутри правоохранители нашли огнестрельное оружие и боеприпасы.

Отца семейства, 46-летнего Андрея Бовта, подозревают в систематическом сексуальном насилии над 13-летней дочерью. Его жена и одновременно двоюродная сестра Светлана уже подтвердила эту информацию; она боялась рассказать кому бы то ни было о происходящем, так как муж угрожал, что отрежет язык или вовсе расстреляет.

Всего в семье было восемь детей, шестеро — несовершеннолетние, причём ни у кого из этих шести не было документов. Мать рожала их дома, в ванной. По словам соседей, члены семьи, помимо отца, редко выходили с собственного участка — только на службу в церковь. Однако соседи делами Бовтов не интересовались, некоторые даже положительно отзывались о порядке в их семье, и потому социальные службы оставались в неведении даже о существовании нигде незарегистрированных детей.

Сообщается, что мать Бовта также живёт затворницей в Санкт-Петербурге (где официально зарегистрирован и Андрей). Она, якобы, является основательницей религиозной организации. Двоюродная сестра Светланы, матери семейства, сообщала, что никто не может выйти со Светланой на связь с 2000 года, когда муж "приобщал ее к какой-то религии".

Недавно эксперт-религиовед рассказывал "Правде.Ру", что остающихся незаметными маленьких сект, в том числе способных на опасные действия, по всей России могут быть десятки, если не сотни.

Темы отец дочь педофилы андрей бовт изнасилования многодетные семьи сексуальное насилие ленинградская область
Актуальная аналитика
Силовые структуры
Конники Гитлера, или Вся правда о кавалерийской части вермахта
Авто
Все о Volkswagen Polo 2019 года
Методы диагностики
Головокружение: почему возникает и как с ним справиться
Новости Все >
Фуркад рассказал о реакции на отстранение России
Россия предупреждает о намерении боевиков напасть на Центральную Азию
Боль в спине может быть первым симптомом рака поджелудочной железы
Цены на новые машины выросли в 1,5 раза за пять лет
Двухлетняя девочка из-за редкой болезни выглядит как старушка
11-летняя россиянка выиграла турнир, исполнив четверной тулуп
Житель Солнечногорска украл 1,2 миллиона рублей из банкомата
ФНС выявила активы россиян в 70 странах мира
Дзюба, Кокорин и Мамаев попали в Топ-50 персон 2019 года
Врач-терапевт назвал главные ошибки россиян при лечении гриппа и ОРВИ
Последние материалы
Житель Солнечногорска украл 1,2 миллиона рублей из банкомата
ФНС выявила активы россиян в 70 странах мира
Дзюба, Кокорин и Мамаев попали в Топ-50 персон 2019 года
Врач-терапевт назвал главные ошибки россиян при лечении гриппа и ОРВИ
В России заподозрили НАТО в подготовке к крупному конфликту
Эксперты прогнозируют рост цен на бензин
Биатлонист Самуэльссон признал Россию успешной
Россия и Сирия рассказали, что мешает возвращению беженцев
Головокружение: почему возникает и как с ним справиться
В особняках и офисах Гуцериева начались обыски
Популярное
Шоу-бизнес
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате

Фильм "Тот самый концерт", который был снят на основе юбилейного концерта Аллы Пугачевой, провалился в прокате.

Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
Единая Россия
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
Общество
Зять Ельцина раскрыл, кто помог Путину стать президентом
Фигурное катание
Опубликован состав участников чемпионата России по фигурному катанию
Руслан Веснянко "Нормандский формат": продолжение следует? Руслан Веснянко Василий Амирджанов Мединский кормит культуру с руки и требует лояльности Василий Амирджанов Любовь Степушова Испания симпатизирует "тихому" нацисту Зозуле Любовь Степушова
Комментарии
Украинский телеведущий предложил истребить русскоязычных детей
"Нафтогаз" откладывает победу над "Газпромом" до весны
Меркель "сдала" Германию США, капитулировав из-за "Северного потока-2"
Reuters: Банк России может лишиться акций Сбербанка
Орешкин дал комментарий по отмене налогов для бедных россиян
Отец Зеленского рассказал, почему сыну не удается победить Путина
Reuters: Банк России может лишиться акций Сбербанка
Свечников во второй раз в истории НХЛ забросил шайбу из-за ворот
Меркель "сдала" Германию США, капитулировав из-за "Северного потока-2"
В Москве определили первые адреса реновации
"Миротворец" не закрывают, а перепрофилируют
В силовых структурах УрФО "рука руку моет" лучше, чем во всей стране
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
КУРОПАТЫ: ФАЛЬШИВКА НАЦИОНАЛИСТОВ ТРЕЩИТ ПО ШВАМ
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
Нафтогаз откладывает победу над Газпромом до весны
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ