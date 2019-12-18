Процесс по делу многодетной семьи из Ленобласти может быть закрытым

Заседание суда, который изберёт меру пресечения для Андрея Бовта, главы многодетной семьи из Гатчинского района, подозреваемого в сексуальном насилии над дочерью, может быть закрытым.

Об этом сообщает региональный СУ СК. Как отметили следователи, это обычная практика при рассмотрении дел, касающихся сексуальных посягательств на несовершеннолетних.

Вопрос будет рассматриваться Гатчинским городским судом.

"Время заседания ещё не назначено", — сообщает следственное управление.

Семья отшельников и отец-тиран

Напомним, в доме многодетной семьи из деревни Химози прошли обыски в понедельник. Состояние жилья оказалось крайне запущенным, а внутри правоохранители нашли огнестрельное оружие и боеприпасы.

Отца семейства, 46-летнего Андрея Бовта, подозревают в систематическом сексуальном насилии над 13-летней дочерью. Его жена и одновременно двоюродная сестра Светлана уже подтвердила эту информацию; она боялась рассказать кому бы то ни было о происходящем, так как муж угрожал, что отрежет язык или вовсе расстреляет.

Всего в семье было восемь детей, шестеро — несовершеннолетние, причём ни у кого из этих шести не было документов. Мать рожала их дома, в ванной. По словам соседей, члены семьи, помимо отца, редко выходили с собственного участка — только на службу в церковь. Однако соседи делами Бовтов не интересовались, некоторые даже положительно отзывались о порядке в их семье, и потому социальные службы оставались в неведении даже о существовании нигде незарегистрированных детей.

Сообщается, что мать Бовта также живёт затворницей в Санкт-Петербурге (где официально зарегистрирован и Андрей). Она, якобы, является основательницей религиозной организации. Двоюродная сестра Светланы, матери семейства, сообщала, что никто не может выйти со Светланой на связь с 2000 года, когда муж "приобщал ее к какой-то религии".

Недавно эксперт-религиовед рассказывал "Правде.Ру", что остающихся незаметными маленьких сект, в том числе способных на опасные действия, по всей России могут быть десятки, если не сотни.