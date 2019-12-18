Один человек погиб при пожаре на золотодобывающем руднике

При пожаре на золотодобывающем руднике "Гросс" в Якутии один человек погиб и один пострадал. Кроме того, от огня пострадала установка рудника.

Возгорание произошло в воскресенье, 15 декабря, информирует пресс-служба МЧС по региону.

"Причина, виновный и ущерб устанавливаются", — отмечено в сообщении.

Данный рудник принадлежит российской золотопромышленной компании Nordgold, ранее входившей в ПАО "Северсталь".

Неделей ранее при пожаре во время чистки нефтяного резервуара в Татарстане погибло двое рабочих, напоминает "Правда.Ру".