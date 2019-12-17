Стрелки из Чернозубовки пытались незаконно перейти украинскую границу

Четверо участников перестрелки в Ростовской области, в которой погибло пять человек, были задержаны при попытке незаконно пересечь границу с Украиной во вторник.

Как сообщила пресс-служба регионального пограничного управления ФСБ, их остановили в Ровеньском районе Белгородской области. Сейчас все четверо находятся под стражей.

Перестрелка на Ростовском хуторе

Инцидент на хуторе Чернозубовка произошёл 22 октября этого года, напоминает "Правда.Ру". Причиной стрельбы стал спор из-за пастбищ. В результате перестрелки пять человек погибли, ещё двое получили ранения.

Ранее в связи с этими событиями уже арестовали шесть человек, включая предполагаемого организатора пальбы.