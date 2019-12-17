Переславский лидер «Единой России» арестован по подозрению в убийстве

Председатель фракции "Единая Россия" гордумы Переславля-Залесского Владимир Корнилов ранее задержанный по подозрению в убийстве, официально арестован. Такое решение вынес во вторник Переславский районный суд.

Напомним, следствие предполагает, что депутат в воскресенье, 15 декабря, под воздействием алкоголя убил таксиста, а затем поджог машину вместе с трупом, чтоб скрыть преступление.

Корнилов арестован сроком на два месяца, до середины февраля будущего года.

Ранее городская дума уже лишила подозреваемого депутатских полномочий, руководство "Единой России" пообещало разобраться, как и почему он возглавил фракцию на городском уровне.