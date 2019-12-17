26 человек задержаны в Киеве после стычки у здания Рады

Украинские националисты подрались с полицией неподалёку от здания Верховной рады в Киеве во вторник. Конфликт, начавшийся словесной перепалкой, закончился задержаниями и госпитализацией полицейских.

Протестующие против законопроекта о сельхозземлях националисты хотели установить на проезжей части улицы Грушевского палатку, что вызвало неодобрение полицейских. Конфликт перешёл в потасовку, и полицейским пришлось применить против митингующих спецсредства, включая зелёнку и перцовые баллончики.

В результате столкновения 26 нападавших были задержаны, а 17 сотрудников украинской полиции пострадали. Двое из них были госпитализированы. Такую информацию озвучил глава МВД Украины Зорян Шкиряк.

Протесты в Киеве

17 декабря в украинской столице проходило одновременно четыре акции протеста. Речь идёт не только о резонансном законопроекте о сельхозземлях, который вынудил партию "Батьковщина" перейти в оппозицию в прошлом месяце. Также во вторник протестующие требовали упростить растаможивание автомобилей с еврономерами и выступали против европейских норм борьбы с дискриминацией, передаёт "Правда.Ру".