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Восемь детей в семье из Ленинградской области не имели документов

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Ни у кого из восьми детей в семье из деревни Химози под Гатчиной не было документов. Ни органы опеки, ни школа, ни медучреждения о них даже не знали.

Их отец также не был зарегистрирован в Гатчинском районе. По некоторым сведениям, дом, в котором проживала семья, был арендован, и его владельца также задержали теперь правоохранители. Во всяком случае, дом и участок не были оформлены на семью.

Таким образом, они оставались как бы невидимыми для чиновников, а жалоб на них не поступало, как подчеркнули в местной администрации.

Что с пострадавшими детьми

Сейчас все дети находятся в районной больнице, с ними работают психологи и доктора, а социальные службы ищут им временное пристанище. Документы на всех восьмерых оформят в скорейший срок. Также чиновники хотят организовать сбор гуманитарной помощи в пользу несовершеннолетних.

Темы дети педофилы многодетные семьи ленинградская область
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