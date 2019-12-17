В Подмосковье раскрыли подпольный цех нелегальных мигрантов

В рамках оперативно-профилактической операции "Нелегальный мигрант" в подмосковной деревне Староникольское обнаружили цех пошива рабочей одежды, где трудились нелегалы из Средней Азии.

Как выяснили сотрудники ОМВД по Рузскому г. о., цех действовал в течение двух недель. Сотрудники полиции нашли на месте швейные машинки, материалы и готовые изделия.

"Установлены и задержаны уроженцы одной из среднеазиатских республик 28 и 36 лет, подозреваемые в организации незаконной миграции", — заявила Татьяна Петрова, начальник региональной пресс-службы ГУ МВД.

В цехе трудилось четверо мигрантов, не имеющих законных оснований для пребывания в России, передаёт "Правда.Ру". Они оштрафованы и должны будут покинуть территорию страны.