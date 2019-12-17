Мистика: купол над челябинским метеоритом "сам по себе поднялся"

Смотритель Челябинского исторического музея сообщила, что в субботу 14 декабря стеклянный купол над известным метеоритом поднялся "сам по себе". Работники музея настолько поразились, что даже составили акт происшествия.

Согласно акту, ровно в 15:30 по местному времени купол по неизвестным причинам начал движение вверх. От изменения положения купола сработала сигнализация. Сотрудники музея закрывали купол уже при помощи специального механизма.

"Обычно поднять купол над метеоритом - это целая эпопея. Там четыре электродвигателя по краям, сама конструкция довольно тяжелая, сигнализация, плюс бюрократические дела. И никогда такого не было, чтобы купол взял вот так и сам приподнялся", - написал в Facebook пресс-секретарь музея Айвар Валеев.

По словам Валеева, среди сотрудников музея ходит шутка, что "брат челябинского метеорита" передал привет небесному телу, которое находится в музее, а тот решил ответить и "выдохнул".