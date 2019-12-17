Смотритель Челябинского исторического музея сообщила, что в субботу 14 декабря стеклянный купол над известным метеоритом поднялся "сам по себе". Работники музея настолько поразились, что даже составили акт происшествия.
Согласно акту, ровно в 15:30 по местному времени купол по неизвестным причинам начал движение вверх. От изменения положения купола сработала сигнализация. Сотрудники музея закрывали купол уже при помощи специального механизма.
"Обычно поднять купол над метеоритом - это целая эпопея. Там четыре электродвигателя по краям, сама конструкция довольно тяжелая, сигнализация, плюс бюрократические дела. И никогда такого не было, чтобы купол взял вот так и сам приподнялся", - написал в Facebook пресс-секретарь музея Айвар Валеев.
По словам Валеева, среди сотрудников музея ходит шутка, что "брат челябинского метеорита" передал привет небесному телу, которое находится в музее, а тот решил ответить и "выдохнул".
"Эта мистика без тайн случилась в прошлую субботу, а накануне в музей приходила очередная группа поклонников метеорита. В этот раз спокойные. А вот летом я наблюдал натуральные танцы вокруг него и какие-то моления, чуть купол не облизывали", - добавил Валеев.
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