Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Мистика: купол над челябинским метеоритом "сам по себе поднялся"

Происшествия

Смотритель Челябинского исторического музея сообщила, что в субботу 14 декабря стеклянный купол над известным метеоритом поднялся "сам по себе". Работники музея настолько поразились, что даже составили акт происшествия.

Согласно акту, ровно в 15:30 по местному времени купол по неизвестным причинам начал движение вверх. От изменения положения купола сработала сигнализация. Сотрудники музея закрывали купол уже при помощи специального механизма.

"Обычно поднять купол над метеоритом - это целая эпопея. Там четыре электродвигателя по краям, сама конструкция довольно тяжелая, сигнализация, плюс бюрократические дела. И никогда такого не было, чтобы купол взял вот так и сам приподнялся", - написал в Facebook пресс-секретарь музея Айвар Валеев.

По словам Валеева, среди сотрудников музея ходит шутка, что "брат челябинского метеорита" передал привет небесному телу, которое находится в музее, а тот решил ответить и "выдохнул".

"Эта мистика без тайн случилась в прошлую субботу, а накануне в музей приходила очередная группа поклонников метеорита. В этот раз спокойные. А вот летом я наблюдал натуральные танцы вокруг него и какие-то моления, чуть купол не облизывали", - добавил Валеев.

Темы музей купол мистика аномалия метеорит айвар валеев сигнализация челябинский метеорит челябинский исторический музей
Актуальная аналитика
Как отстоять права
Почему нам стали навязывать западные "ценности"
Театр. Новости театральной жизни
Театр Российской Армии: что посмотреть в новогодние праздники
Формула небес
Астролог: гороскоп не приговор, а руководство к действию
Новости Все >
Андрей Губин решил возобновить карьеру певца
В Астраханской области аварийно сел бомбардировщик Ту-22
Китай ввозит в РФ зараженные картофель и лимоны
Eurasianet: в Киргизии и Таджикистане нет рабочих мест
С января Boeing остановит производство 737 MAX
КНР предложил Евросоюзу соглашение о свободной торговле
Исследователи обнаружили в Антарктиде таинственный вход в пещеру
Испанские СМИ разобрались, почему Зозулю обвиняют в нацизме
Мистика: купол над челябинским метеоритом "сам по себе поднялся"
"Провокация": депутат, назвавшая малоимущих уголовниками, оправдалась
Последние материалы
Китай ввозит в РФ зараженные картофель и лимоны
С января Boeing остановит производство 737 MAX
Eurasianet: в Киргизии и Таджикистане нет рабочих мест
КНР предложил Евросоюзу соглашение о свободной торговле
Исследователи обнаружили в Антарктиде таинственный вход в пещеру
Испанские СМИ разобрались, почему Зозулю обвиняют в нацизме
Мистика: купол над челябинским метеоритом "сам по себе поднялся"
"Провокация": депутат, назвавшая малоимущих уголовниками, оправдалась
Нарушение метаболизма способно привести к образованию камней в почках
Почему нам стали навязывать западные "ценности"
Популярное
Общество
Жена Лужкова положила ему в гроб сверток

В Москве прошла церемония прощания с бывшим главой города Юрием Лужковым.

Жена Лужкова положила ему в гроб сверток
Ротару вновь отказывается от выступлений в России
Шоу-бизнес
Ротару вновь отказывается от выступлений в России
Единая Россия
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
Общество
Николай Валуев мог солгать о своей службе в армии
Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 23 Владимир Губарев Любовь Степушова Латвия не знает, на какие деньги ей теперь жить Любовь Степушова Игорь Буккер Без импичмента: Буш и Обама покрывали преступления Игорь Буккер
Комментарии
Украинский телеведущий предложил истребить русскоязычных детей
Зять Ельцина раскрыл, кто помог Путину стать президентом
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
"Единая Россия" выступила против запрета снюса
Почему никто не хочет брать мусор Москвы
Укропатриотов в Париже забросали яйцами
Украинский телеведущий предложил истребить русскоязычных детей
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
Жители России будут по-новому платить за горячую воду
Пенсионный фонд пообещал гражданам России двойные пенсии
Раскрыта тайна истуканов-моаи с острова Пасхи
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
Экс-депутат Рады проклял "бандеровскую власть"
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
В России создадут уникальную ракету-носитель
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
Эндокринолог Потешкин назвал болезни, предшествующие развитию диабета
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
Путин подписал закон об отмене банковского роуминга
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ