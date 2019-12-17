В Иркутской области поймали хакера за взлом онлайн-игры

В городе Байкальск Иркутской области сотрудники полиции задержали хакера, который взломал иностранную онлайн-игру. В квартире киберпреступника провели обыск и изъяли компьютерную технику, телефон, а также электронные носители информации.

"По имеющейся информации, злоумышленник из корыстных побуждений создал программу для компьютерной онлайн-игры и предоставлял к ней доступ пользователям за материальное вознаграждение. Программа позволяла автоматизировать игровой процесс с целью получения преимущества перед другими игроками", - сообщила пресс-служба регионального МВД.

Сейчас зломушленника отпустили под подписку о невыезде. Против него было возбуждено уголовное дело по статье 273 УК РФ.