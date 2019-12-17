Во Внуково задержали партию наркотиков на 6 млрд рублей

В аэропорту Внуково сотрудники таможенной службы обнаружили более тонны препарата, оборот которого запрещен в России. Речь идет о наркотическом веществе метадон. Всего было обнаружено около 1,2 тонны препарата.

Примечательно, что партия наркотиков прибыла на самолете из Кельна. Затем палеты с 2,5 тысячами бутылок вещества поместили на склад временного хранения. Партия не была указана в документах перевозчика. Более того, бутылки содержали этикетки с ложными сведениями о концентрации метадона.