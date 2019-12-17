В аэропорту Внуково сотрудники таможенной службы обнаружили более тонны препарата, оборот которого запрещен в России. Речь идет о наркотическом веществе метадон. Всего было обнаружено около 1,2 тонны препарата.
Примечательно, что партия наркотиков прибыла на самолете из Кельна. Затем палеты с 2,5 тысячами бутылок вещества поместили на склад временного хранения. Партия не была указана в документах перевозчика. Более того, бутылки содержали этикетки с ложными сведениями о концентрации метадона.
"Стоимость 1 грамма данного вещества на "черном рынке" составляет от 4 до 5 тыс. рублей. Таким образом, общая стоимость партии могла бы составить от 5,8 млрд рублей до 6 млрд рублей", - говорится на сайте ФТС.
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