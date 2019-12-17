Трое сотрудников "Газпрома" задержаны в связи со взрывом под Белгородом

Следствие предъявило обвинения трём сотрудникам "Газпрома" в связи со взрывом газа 3 декабря в Белгородской области. Предположительно, косвенной причиной взрыва стали действия газовщиков.

Как полагают следователи, несоблюдение сотрудниками филиала АО "Газпром газораспределение Белгород" в городе Строитель правил безопасности привели к скоплению газа в подвале дома. Грубейшие нарушения были совершены при врезке магистрального трубопровода. Скопившийся в подвале в результате возникшей утечки газ просочился на следующие этажи, где и вызвал взрыв при взаимодействии с бытовыми приборами жильцов.

Трём отвечавшим за эти работы сотрудникам уже предъявлены обвинения, сообщили в Следственном комитете.

Напомним, взрыв прогремел в посёлке Яковлево поздним вечером третьего декабря. Он вызвал полное обрушение передней стены четырёхэтажного здания. В нём проживали 34 человека. При взрыве погиб один, ещё одна жертва скончалась в больнице от травмы головы, пять получили ранения. Это также не был единственный взрыв газа за последнее время, напоминает "Правда.Ру" — в Солнечногорске, например, аналогичный инцидент произошёл в тот же день, к счастью, в меньшем масштабе.