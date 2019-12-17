Депутат городской думы Переславля задержан за убийство таксиста

Владимир Корнилов, председатель фракции ЕР в городской думе города Переславля Ярославской области задержан по подозрению в убийстве.

По версии следствия, вечером воскресенья он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил водителя такси. После чего попытался "замести следы", уничтожив труп. Для этого поджег машину.

Однако, тело 60-летнего водителя такси сгорело не полностью. Судебные медики смогли установить, что причина смерти — асфиксия.

Как пишут местные СМИ, ранее, перед выборами в городскую думу, погибший мужчина был агитатором за "Справедливую Россию" и активным оппонентом "единоросса" Корнилова.

СУ СКР по Ярославской области эту информацию пока не комментирует.

На данный момент известно, что в понедельник Владимир Корнилов был на планерке в администрации города. А вечером написал заявление о досрочном сложении с себя полномочий депутата. Рассмотрение этого вопроса было назначено на сегодня.