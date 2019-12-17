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В Бурятии тело младенца отбили у голодных собак

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Тело новорождённого отбили местные жители у голодных собак в Гусиноозёрске. Теперь следователи ищут мать погибшего младенца.

Утром в понедельник прохожие заметили, что две собаки что-то едят близ одного из домов; при ближайшем рассмотрении оказалось, что это тело ребёнка. Люди отогнали бродячих псов и вызвали полицию, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

В ходе доследственной проверки предстоит выяснить, кто мать найденного новорождённого мальчика, и был ли он уже мёртв, когда она выбросила его тело.

Недавно в Омске неравнодушные прохожие отбили школьника у стаи напавших на него диких собак, напоминает "Правда.Ру".

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