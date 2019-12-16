У многодетной семьи из Ленинградской области нашли склад оружия

В Ленинградской области, по сообщениям СМИ, в частном доме многодетной семьи нашли целый склад с оружием.

К дому в Гатчинском районе в понедельник съехались полиция, росгвардейцы и сотрудники МЧС. Внутри обнаружился, как передают свидетели, "целый арсенал".

Официальной информации по этой ситуации пока нет. Судьба детей из семьи энтузиастов личного вооружения также неизвестна.

Недавно "Правда.Ру" рассказывала о тяжёлом материальном положении большинства многодетных семей в России.