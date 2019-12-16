Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Источник Правда.Ру

У многодетной семьи из Ленинградской области нашли склад оружия

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Ленинградской области, по сообщениям СМИ, в частном доме многодетной семьи нашли целый склад с оружием.

К дому в Гатчинском районе в понедельник съехались полиция, росгвардейцы и сотрудники МЧС. Внутри обнаружился, как передают свидетели, "целый арсенал".

Официальной информации по этой ситуации пока нет. Судьба детей из семьи энтузиастов личного вооружения также неизвестна.

Недавно "Правда.Ру" рассказывала о тяжёлом материальном положении большинства многодетных семей в России.

оружие многодетные семьи ленинградская область
Актуальная аналитика
Формула небес
Анжелика - королева красоты и авантюры - Гороскоп дня
Мать и дитя
Кутать или не кутать ребенка зимой?
Недвижимость
Распространенные ошибки квартиросъемщиков
Последние материалы
Три четверти вооружения в РВСН России – новейшие разработки
У многодетной семьи из Ленинградской области нашли склад оружия
В Руанде сносят дома из-за климатических угроз
Диетолог Марият Мухина призывает отказаться от майонеза
Анжелика - королева красоты и авантюры - Гороскоп дня
Instagram будет предостерегать пользователей от оскорблений
Кутать или не кутать ребенка зимой?
В Саудовской Аравии состоялся фестиваль соколов
Распространенные ошибки квартиросъемщиков
Мясников назвал вредные привычки россиян по выходным дням
Популярное
Общество
Жена Лужкова положила ему в гроб сверток

В Москве прошла церемония прощания с бывшим главой города Юрием Лужковым.

Жена Лужкова положила ему в гроб сверток
Ротару вновь отказывается от выступлений в России
Шоу-бизнес
Ротару вновь отказывается от выступлений в России
Общество
Николай Валуев мог солгать о своей службе в армии
Мир. Новости мира
The Drive: у США есть технология доставки в любую точку Земли за час
Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 23 Владимир Губарев Любовь Степушова Латвия не знает, на какие деньги ей теперь жить Любовь Степушова Игорь Буккер Без импичмента: Буш и Обама покрывали преступления Игорь Буккер
Комментарии
Украинский телеведущий предложил истребить русскоязычных детей
Нацбанк Украины опомнился и запросил транзит российского газа
Латвия не знает, на какие деньги ей теперь жить
Диетолог Марият Мухина призывает отказаться от майонеза
Врачи объяснили, почему нельзя пить повторно кипяченую воду
Стала известна причина аномальной жары в Америке и Евразии
В ФРГ решат вопрос по прокладке "Северного потока-2"
Главный итог 2019 года: народ в России сосредотачивается
Трампа обвинили в предательстве нации
"Нормандцы" в Париже говорили каждый про свое
Атака на 75-летие Победы будет "беспрецедентно грязной"
Латвия не знает, на какие деньги ей теперь жить
Нацбанк Украины опомнился и запросил транзит российского газа
Американские военные самолёты улетают из Турции
Украинский телеведущий предложил истребить русскоязычных детей
Жена Лужкова положила ему в гроб сверток
Журналисты нашли криминальные связи замначальника Самарского ГУВД
Журналисты нашли криминальные связи замначальника Самарского ГУВД
Журналисты нашли криминальные связи замначальника Самарского ГУВД
Журналисты нашли криминальные связи замначальника Самарского ГУВД
Журналисты нашли криминальные связи замначальника Самарского ГУВД
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ