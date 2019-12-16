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В Руанде сносят дома из-за климатических угроз

Происшествия » Глобальные » Стихии

В Кигали, столице африканской Руанды, начались массовые сносы домов. Власти объясняют это "климатическими угрозами".

Уже разрушены сотни строений. Все они были расположены в болотистой зоне, и из-за рекордных дождей, накрывших Африку, существовал риск их затопления. Правительство Руанды объявило, что снос — единственный способ уберечь обитателей этих домов от наводнений. Страна считается одной из наиболее уязвимых к изменениям климата.

"Погода в Руанде становится всё более непредсказуемой", — утверждают эксперты.

Между тем обитатели снесенных домов утверждают, что им не было предоставлено никакой компенсации. Некоторые из них переселились к родственникам, других поселили в местных школах.

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