Экс-жену вице-президента Зимбабве обвиняют в покушении на убийство

Мэри Мубайва, бывшая жена Константино Чивенги, вице-президента Зимбабве, была задержана полицией в субботу. Изначально ей предъявляли обвинения в коррупции, теперь к ним добавились подозрения в попытке убийства бывшего мужа.

Новые обвинения были выдвинуты в ходе судебного заседания в Хараре в понедельник. Чивенга утверждает, что когда полгода назад он был госпитализирован в Претории, она вытащила из его руки внутривенную капельницу.

После этого вице-президент отправился на лечение в Китай, где и провёл четыре месяца.

Мубайва все обвинения отрицает.