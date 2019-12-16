Мэри Мубайва, бывшая жена Константино Чивенги, вице-президента Зимбабве, была задержана полицией в субботу. Изначально ей предъявляли обвинения в коррупции, теперь к ним добавились подозрения в попытке убийства бывшего мужа.
Новые обвинения были выдвинуты в ходе судебного заседания в Хараре в понедельник. Чивенга утверждает, что когда полгода назад он был госпитализирован в Претории, она вытащила из его руки внутривенную капельницу.
После этого вице-президент отправился на лечение в Китай, где и провёл четыре месяца.
Мубайва все обвинения отрицает.
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