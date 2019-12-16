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12 полицейских убито в одном штате Мексики за неделю

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Двенадцать полицейских погибли в мексиканском штате Гуанахуато за неделю. Ответственность за убийства взял на себя Картель Нового поколения Халиско (CJNG).

Этот картель — одна из самых амбициозных и быстро растущих организованных преступных группировок в Мексике. Созданный в 2009 году, CJNG стремительно расширил своё влияние.

Волна атак на полицию

Среди погибших полицейских — заслуженный офицер Мария Соня Ареллано, игравшая ключевую роль в борьбе с наркотиками и контрабандой нефти в городе Ирапуато. Во вторник, 10 декабря, её похитили вместе с мужем, также офицером полиции, и сыном. Двоих последних освободили на следующий день, но Мария Ареллано была убита, а её тело сброшено у дороги с инициалами CJNG.

Её смерть вызвала массовое возмущение в Мексике.

"Как запомнят эту великую полицейскую? Будет ли очередное преступление против женщин расследовано?" — спрашивают в соцсетях.

Ещё одного полицейского убили в городе в четверг. В субботу бандиты открыли огонь по полицейской машине в Ирапуато, ранив двух офицеров, одна из полицейских скончалась в больнице.

Ещё несколько полицейских погибли в других частях штата Гуанахуато, всего 12 жертв в течение одной недели. Нападавшие не скрывали принадлежности к CJNG.

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12 полицейских убито в одном штате Мексики за неделю
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